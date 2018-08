L'aggressione è avvenuta nel quartiere Isolotto. "Si consiglia di non recarsi nel quartiere e per i residenti di non uscire di casa” raccomandano le autorità su Twitter. E intanto le ricerche si allargano ad altre zone della città

È entrato in un bar armato di pistola minacciando la sua ex compagna per poi darsi alla fuga nel quartiere Isolotto di Firenze un uomo di 48 anni ora ricercato dalla polizia. “Si consiglia di non recarsi nel quartiere e per i residenti di non uscire di casa” raccomandano le autorità su Twitter. E intanto le ricerche si allargano ad altre zone della città.

Armato di pistola entra in un bar del quartiere Isolotto di Firenze, minaccia una donna e poi si dà alla fuga. La polizia lo sta cercando in tutta la zona. Si consiglia di non recarsi nel quartiere e, per i residenti, di non uscire di casa. pic.twitter.com/h7tndcNB6h — Polizia di Stato (@poliziadistato) 29 agosto 2018



Secondo la prima ricostruzione e alcune testimonianze, l’uomo ex “calciante” – giocatore del calcio storico fiorentino – dopo l’aggressione alla donna si è prima barricato in casa e poi è fuggito. Secondo quanto riporta l’Ansa, in via Andreotti, poco lontano dall’abitazione del 48enne sono stati trovati alcuni bossoli. Non è chiaro se siano stati sparati oggi. Sulla circostanza sono in corso verifiche da parte della polizia.