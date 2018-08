Un grosso cartello stradale è crollato sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi della diramazione per Pisa e Livorno direzione Firenze. Nessuno è rimasto ferito, ma il cartello ha sfiorato le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord. Il pannello crollato ha occupato tutta una corsia e sul posto è intervenuta anche la polizia per la regolamentazione della viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa – distaccamento di Cascina.

A causare il crollo un violento temporale sull’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, un po’ di pioggia e soprattutto numerosi fulmini che stanno determinando piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Fulmini e raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami sulle strade intorno a Pontedera, mentre focolai sparsi di sterpaglie stanno impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco in diverse località della provincia di Pisa.