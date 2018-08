L'uomo era in sella alla sua bici su via Pontina quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili

Un operaio indiano di 40 anni è stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da un’auto in corsa. L’uomo era in sella alla sua bici su via Pontina, all’altezza di via Badino Vecchia, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Il 40enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di Terracina. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Negli ultimi mesi l’uomo ha seguito partecipato a progetti e seguito diversi incontri sul diritto al lavoro organizzati dalla cooperativa In Migrazione, che sul territorio si impegna nella lotta al caporalato, piaga che affligge il territorio pontino, dove i membri della comunità indiana sotto spesso sottoposti a sfruttamento lavorativo. L’operaio aveva più volte incontrato i responsabili dell’organizzazione.

E’ il terzo episodio in pochi mesi in provincia di Latina. L’11 luglio alcuni colpi erano stati esplosi da una pistola ad aria compressa contro due giovani migranti nigeriani a Latina Scalo. Anche in quel caso i colpi erano partiti da un’auto in transito contro i due stranieri, due richiedenti asilo ospiti di un centro di accoglienza che erano in attesa dell’autobus. Pochi giorni dopo, il 16 luglio, i carabinieri avevano identificato e denunciato tre 23enni della zona con l’accusa di lesioni con finalità di discriminazione razziale.

L’ultimo caso risale a pochi giorni fa. Il 16 agosto un 50enne originario del Camerun con regolare permesso di soggiorno era stato colpito a un piede da un piombino sparato da una finestra, ad Aprilia. I carabinieri hanno denunciato per lesioni aggravate tre amici: un 19enne e due minorenni di 16 e 17 anni.