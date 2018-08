Ultimo miglio a Palazzo Madama per il decreto Dignità, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe. L’Aula del Senato ha ripreso l’esame degli emendamenti, circa 700, tutti delle opposizioni. Le votazioni ripartono sugli emendamenti all’articolo 3 ma da parte di maggioranza e governo non c’è l’intenzione di approvare altre modifiche dopo quelle apportate alla Camera. Nella seduta di ieri l’esecutivo ha dato parere contrario a quasi tutte le proposte di modifica, invitando in alcuni casi i senatori a trasformarli in ordini del giorno. Il via libera al provvedimento, uscito dai lavori del fine settimana nelle commissioni Finanze e Lavoro senza l’indicazione dei relatori dopo lo scontro con l’opposizione, è atteso entro stasera prima della pausa estiva.