Si sono trovati per caso all’aeroporto di Orly, vicino a Parigi. Hanno iniziato a litigare per questioni mai risolte del passato e in breve, dalle parole, è scoppiata la rissa. I due rapper francesi Booba e Kaaris sono stati i protagonisti di una violenta lite insieme ai rispettivi staff. Decine di persone, in attesa del volo per le vacanze, hanno assistito alla scena incredula finché, dopo diversi minuti, sono intervenute le forze dell’ordine. Undici, in tutto, gli arresti, compresi quelli disposti nei confronti dei due rapper.