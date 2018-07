Un turista tedesco è rimasto bloccato sabato 28 luglio su una parete rocciosa a Malcesine, in provincia di Verona, sopra il Lago di Garda, a causa del maltempo. L’uomo ha lanciato l’allarme col gps quando si è accorto che non sarebbe più riuscito a scendere a valle. I vigili del fuoco lo hanno individuato e, intervenuti con l’elicottero, lo hanno tratto in salvo.