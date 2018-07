Dopo un’ora e mezza d’incontro tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio incontra brevemente i giornalisti nella sede del Ministero del Lavoro per un giudizio sull’offerta migliorativa del gruppo ArcelorMittal per l’acquisizione dell’Ilva: “Passi avanti sul piano ambientale, mentre sul piano occupazione (10.100 posti di lavoro assicurati contro i 13.700 attuali) siamo ancora in una situazione per me non soddisfacente”. Di Maio ha aggiunto che “parallelamente va avanti la procedura di accertamento della gara. Sarà la Legge a dirmi se è stata rispettata la legalità” nella gara indetta dal precedente governo verso cui Di Maio ha parole forti: “Ci hanno lasciato in eredità solo problemi e nient’altro”.