Durissima invettiva del deputato Pd, Gennaro Migliore, contro il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). La miccia è data dai due emendamenti presentati dal Pd al decreto di dignità sugli indennizzi ai lavoratori. Ieri sulla sua pagina Facebook Di Maio ha annunciato l’esistenza di un emendamento del Pd, finalizzato a “sopprimere l’articolo del decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente“. In giornata è arrivata su Twitter la replica del segretario reggente dem, Maurizio Martina, che ha accusato il ministro 5 Stelle di fare “giochi di propaganda” e ha mostrato un altro emendamento del Pd per introdurre l’aumento dell’indennità di conciliazione. Migliore commenta: “Di Maio è un bufalaro. Invece di fare il ministro, continua a fare propaganda. Il ministro della disoccupazione, Di Maio, aumenta solo gli oneri e definisce una strategia che diminuirà il numero degli occupati. Lui, anziché parlare del suo decreto, parla del Pd, perché non sa come rispondere alle nostre obiezioni e non sa che pesci prendere. Noi siamo per la difesa dell’occupazione e lui è il ministro della disoccupazione”. La giornalista de Il Fatto Quotidiano, Wanda Marra, chiede al parlamentare dem il motivo per cui il Pd abbia presentato anche l’emendamento per sopprimere l’aumento degli indennizzi nel caso di licenziamento illegittimo. “Abbiamo presentato quell’emendamento” – spiega Migliore – “perché pensiamo che si debba ritornare alla condizione precedente. Da quanto è stato istituito il Jobs Act, è diminuito il contenzioso, cioè i lavoratori hanno più certezza e non devono affrontare magari spese legali molto esose. E invece il ministro della disoccupazione ha fatto una bandiera che, peraltro, manca di vessillo. Se voleva davvero mantenere le sue promesse in campagna elettorale, reintroduceva l’articolo 18. Non ha fatto nulla”. E aggiunge: “Il ministro della disoccupazione Di Maio, in più occasioni, ha detto che avrebbe reintrodotto l’art.18. Non lo ha fatto e adesso polemizza con noi per un emendamento? La verità è che il M5s non sa che fare e deve nascondere l’accordo con la Lega per la reintroduzione dei voucher“