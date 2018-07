L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi.

Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha attaccato i colleghi della maggioranza: “Banchi Lega deserti e due Cinque Stelle per questione Ilva con Luigi Di Maio in aula” ha scritto. Peccato, però, che del Partito democratico ci fossero quattro o cinque deputati (più qualcun altro di Forza Italia). E pochi altri. La Camera è stata ora convocata per martedì 24 luglio, alle ore 11.