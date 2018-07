Il proprietario ha sostenuto di aver compiuto il gesto per "convincere il cane a fare il bagno". "Lo portiamo in tribunale", dicono dal Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali

Getta il proprio cane in mare con una pietra al collo perché “voleva convincerlo a fare il bagno”. L’animale, però, riesce fortunatamente a liberarsi dal collare e a mettersi in salvo. È successo a Valderice nel Trapanese, dove i bagnanti che hanno assistito alla scena hanno subito provveduto a soccorrere l’animale e a chiamare i vigili. Dal microchip si è scoperto che il cane è una femmina e si chiama Mia. L’incidente le ha provocato delle ferite alle zampe e al collo.

Il proprietario è stato immediatamente denunciato per maltrattamento di animali. “Lo portiamo in tribunale”, è il testo del post della pagina facebook del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali che si è fatto carico della questione. Nell’immagine postata dall’associazione si vede bene il sasso legato alla corda utilizzata per costringere l’animale a stare in acqua. Della vicenda si sta occupando direttamente anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Lunedì incontrerà il presidente di Noita, Enrico Rizzi e insieme concorderanno le azioni da portare avanti. “Abbiamo già annunciato una denuncia nei confronti del proprietario – confermano dall’associazione – per seguire l’intero processo, costituirci parte civile ed ottenere la confisca del cane“.