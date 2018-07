Un appartamento di 95 metri quadrati che si affaccia sulla fontana di Trevi affittato a 210 euro al mese. Uno di 83 metri quadrati su corso Rinascimento a 160 euro al mese, uno su piazza Navona di 30 metri più 30 di terrazzo a 13,50 al mese. Prezzi stracciati che presto apparterranno al passato: “Mettiamo ordine nella gestione del patrimonio comunale, una fetta di quello disponibile, che per anni il Comune ha affittato a due lire. Ma ora l’era di affittopoli è finita. Con questa delibera si riallineano i canoni a quelli di mercato perché gli immobili vengano affittati al giusto prezzo e il ricavato vada a finanziare i servizi che Roma deve erogare per tutti i cittadini”. Lo ha annunciato in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi.