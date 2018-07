Le operazioni per salvare i giovani calciatori sono partite in nottata. Operazioni assai complicate: due sub scorteranno i ragazzini, uno per volta, per aiutarli a tornare in superficie. Secondo le prime stime ci vorranno 11 ore a testa. Stando a quanto comunicato dai soccorritori, quindi, il primo salvataggio è arrivato con un po’ di anticipo rispetto a quanto preventivato. I 13 ragazzini intrappolati dal 23 giugno nella grotta saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. Un intero piano dell’ospedale Prachanukroh di Chiang Rai è stato riservato per il gruppo. L’area è stata interdetta ai media. Ai 12 ragazzi sono stati dati, in previsione dello sforzo per uscire dalla cava “cibo altamente digeribile e altamente energetico“. È quanto spiegato dal comandante dei Seal della marina thailandese coinvolta nelle operazioni di salvataggio, Arpakom Yookongdaew. Gelatine con una elevata concentrazione di calorie e paracetamolo sono state incluse nelle razioni di cibo. “Stasera, potremo tutti dormire bene. Buonanotte!” si legge nel frattempo sul profilo Facebook dei Navy Seal thailandesi dopo il ritorno in superficie di quattro dei 12 ragazzi. Sono 90 i sub impegnati nelle operazioni di soccorso. Di questi 50 sono stranieri, un fatto questo che ha reso ancora più complicata l’evacuazione dal momento che i ragazzi non parlano in inglese e loro non parlano thai.