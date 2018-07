“Il più grande partito della sinistra è andato contromano, è come era prevedibile ha incontrato un tir”. Massimo D’Alema, parlando alla Camera ad una iniziativa della sinistra, usa questa metafora per spiegare come il suo ex partito, il Pd non sia riuscito a riprendere la strada giusta a sinistra, come invece “hanno fatto, ad esempio in Portogallo o in Spagna con Sanchez”. Per l’ex premier il problema è che “in modo diabolico, ancora ora il Pd continua ad andare contromano”.