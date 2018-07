Il miracolo in cui tutti speravano si e’ avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è stato raggiunto dai sub della Marina militare in un punto asciutto della grotta a oltre tre chilometri dall’entrata. Non si era mosso da li’ fin dal giorno della scomparsa, il 23 giugno. “Quanti siete” chiede il soccorritore, dopo giorni di ricerche: “tredici”, risponde uno dei ragazzi, visibilmente provato ma felice del lieto epilogo.