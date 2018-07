“Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, sulla questione Ong e apertura dei porti. E aggiunge: “Tuttavia, Roberto Fico, insieme ad altri del M5s, ha deciso di sottostare all’evidente potere assoluto della Lega nel loro governo. Ma quando qualcuno dice qualcosa che io apprezzo, è giusto dirlo, anche se è di un altro partito”. Fiano si sofferma anche sulla situazione critica nel Pd: “Dobbiamo fare un congresso prima delle elezioni europee. Vedremo se eleggere un segretario o mantenere un reggente, ma, al di là di questo, serve una discussione vera per ragionare su cosa siamo, su dove abbiamo sbagliato, su quale sia il ruolo della sinistra davanti alle sfide che questo governo populista e di destra ci comporta. Zingaretti? E’ una persona che stimo, ma non analizzo le candidature in radio. E’ una persona che sta governando bene e che ha avuto un ottimo risultato nel Lazio”