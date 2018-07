È morto questa notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana, tra Feletto e Rivarolo, Guido Zabena, operaio di 51 anni residente a Favria, in provincia di Torino. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso mentre nella zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all’uomo di uscire dal veicolo, in pochi secondi l’abitacolo si è allagato e l’uomo è morto annegato. La tempesta si è concentrata in particolare proprio sulla zona tra Rivarolo, Feletto, Favria e Villanova Canavese.

“Quel sottopasso è stato costruito più di trenta anni fa – ha dichiarato il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno – cercheremo di intervenire con delle soluzioni adeguate”. Intanto numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con operazioni di prosciugamento di cantine, garage, abitazioni al piano terra. “Le pompe d’aspirazione sono entrate regolarmente in funzione – ha sostenuto il primo cittadino – ma la quantità d’acqua era enorme e alcuni detriti hanno ridotto il funzionamento dell’impianto”. Il sottopasso della ferrovia Canavessana, dove l’automobilista è morto annegato nella propria auto, è ancora chiuso.