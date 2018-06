“La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile”. Al plenum del Csm il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prende in prestito le parole del capo dello Stato per ribadire l’impegno che il nuovo governo intende portare su questo fronte. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella “lanciano un monito molto ambizioso, che come ministro della Giustizia, intendo raccogliere e portare avanti a livello nazionale ed internazionale”. Il Guardasigilli annuncia che la maggioranza di governo intende “impedire, per legge, che un magistrato che abbia svolto incarichi politici elettivi possa tornare a svolgere il ruolo di magistrato requirente o giudicante”, questo perché “garantisce un maggiore consolidamento dei principi di autonomia, imparzialità e terzietà della magistratura“. “Un magistrato ha un bagaglio di esperienza e competenza molto importante che può decidere, dedicandosi alla p0litica, di mettere al servizio della collettività – ha osservato Bonafed e- Ciò detto è evidente che l’assunzione di un ruolo litico compromette irrimediabilmente la sua immagine di giudice terzo”.

Durante la seduta straordinaria del plenum ha preso per primo la parola il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini: “L’efficienza dei servizi di giustizia costituisce un valore che non deve, tuttavia, suggerire torsioni prestazionali nei riguardi dei singoli magistrati, indebite commistioni tra l’esercizio delle funzioni di valutazione e di giudizio disciplinare, ma solo favorire l’obiettivo di contribuire ad un’offerta di giustizia tempestiva e accurata. L’obiettivo ultimo è stato e dovrà essere quello di far tornare a crescere la fiducia verso la magistratura ed in definitiva sostenere e rinsaldare la legittimazione del potere giudiziario. Il Consiglio, facendo ricorso a strumenti di soft law, o di spinta gentile, si direbbe oggi, è oggi nelle condizioni di proporre analitici modelli organizzativi per il buon andamento degli uffici giudiziari. Questo lungo e complesso lavoro ascendente, di censimento delle pratiche sorte sui territori ha preparato una diffusione promossa in direzione contraria, provvedendo anche a rielaborare le migliori esperienze maturate nei distretti. Ciò ha riguardato la complessa redazione del manuale delle buone prassi, la forte evoluzione della cultura e degli strumenti tabellari, la coraggiosa circolare sull’organizzazione delle Procure. È bene ribadire che, senza la necessaria linfa vitale delle risorse umane e strumentali, la giurisdizione, fatalmente, perde terreno e smarrisce la sua missione storica di garantire i diritti fondamentali”.