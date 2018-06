Massimo D’Alema ai margini della presentazione del libro: “Cripto-Svelate” alla Link Campus University, attacca Salvini: “Seguo le notizie in Tv. La Giordania ospita un milione e 300 mila profughi. L’Europa intera 900mila. Occorre ricondurre la questione alle dimensioni reali. Premesso ciò, l’emergenza profughi necessita di condivisione e corresponsabilità. La Germania ne ha accolti più di noi. L’Italia sebbene si sia fatta carico di grandi responsabilità, non è sola. Vi sono però paesi chiusi nel loro egoismo nazionalista come l’Ungheria che rifiutano di assumersi le loro responsabilità. L’Italia è avvantaggiata se in Europa governa chi ragionano differentemente da Salvini. Chi la pensa come lui crea solo problemi perché collaborazione e solidarietà sono incompatibili con arroganza e nazionalismo”.