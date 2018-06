“C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli “organi di disinformazione”, come lui stesso li ha definiti, dimenticando che la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per riciclaggio proprio per far luce sulla gestione del denaro pubblico, confluito nelle case della Lega Nord in modo illecito, negli ultimi anni.