“Tutte le polemiche” sui vaccini, “sono solo strumentali e finalizzate a creare un circo mediatico che a me non interessa alimentare. Prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati di governo, ma chiaramente si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal ministero della Salute”. La titolare del dicastero Giulia Grillo riporta l’ordine dopo le polemiche di giornata sollevate da Matteo Salvini (“10 vaccini obbligatori sono troppi”, ha detto). “Ci fa piacere”, ha replicato la ministra, “che il ministro degli Interni si interessi di un tema così importante, così come il ministro dell’Istruzione. Voglio solo precisare che l’obbligatorietà è un argomento politico, che ha a che fare con una strategia di tipo politico. Ma le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica ‘non fa’ scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l’obbligatorietà e in quale misura”. Grillo, dopo il suo insediamento, ha detto di essere a favore dei vaccini e promosso invece una riflessione sull’obbligatorietà. Così ha ribadito anche nella nota: “Voglio ribadire ancora una volta e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria. E che in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall’altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell’impianto del decreto legge Lorenzin”.

Nel contratto di governo, Lega e M5s, al capitolo Sanità, non si parla però esplicitamente di una revisione del provvedimento Lorenzin. Ma piuttosto si rimane generici: “Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva”, si legge, “garantendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale”.

Ma la notizia che più ha fatto discutere risale a ieri pomeriggio: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. Sotto accusa oggi però, oltre ai proclami, c’è la decisione del grillino Luigi Gaetti insieme alla collega Enza Blundo di vedere la delegazione Free Vax. L’incontro è avvenuto al Viminale, il 21 giugno. “E’ stato un colloquio privato con vecchi amici”, si è giustificato Gaetti con ilfattoquotidiano.it. “Abbiamo deciso di vederci nel mio ufficio perché faceva caldo e non avevamo molto tempo. E’ durato poco più di 50 minuti e abbiamo parlato non solo di vaccini”. Ma hanno presentate istanze che saranno riferite alla ministra della Salute Giulia Grillo? “No, non era questo l’obiettivo del colloquio”. La delegazione ricevuta era composta da vari esponenti del gruppo Free Vax, e tra loro pure il medico radiato per le sue posizioni contrarie all’obbligo vaccinale Dario Miedico. Nessun imbarazzo per questa scelta? “E’ un collega che conosco da quindici anni”, ha chiuso Gaetti, medico. “E la sua posizione è ancora al vaglio dell’Ordine, la situazione è in itinere”. I Free Vax su Facebook hanno scritto: “Con nostro sommo piacere, abbiamo riscontrato nell’uomo, nel medico, una disponibilità, un’apertura mentale che, da tempo, era scomparsa da dentro le istituzioni. Il percorso per raggiungere l’obiettivo è difficile ed irto di pericoli ma, con il vostro supporto, possiamo farcela. Radio Informazione Libera continuerà a lavorare perché, la libertà, la controinformazione, la verità, siano sempre a disposizione dei cittadini”.