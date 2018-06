La scorta a Roberto Saviano sarà rivalutata. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervistato ad Agorà, su Rai3. “Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero – ha avvertito il vicepresidente del Consiglio – Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione”: una dichiarazione fatta dopo che è stato mandato in onda un servizio in cui lo scrittore antimafia stava criticando il capo del Viminale e rilanciando la necessità dell’introduzione dello Ius Soli. “Siamo il Paese europeo che sta dando più cittadinanze in assoluto, ma Saviano lo ignora – risponde Salvini. Allargare ulteriormente la concessione di cittadinanze sarebbe il caos”.

Le repliche arrivano soprattutto dal Pd. “Il compito di un ministro dell’interno – dice l’eurodeputata Pina Picierno – non è quello di mandare bacioni nè tantomeno di far passare in maniera neppure tanto velata messaggi intimidatori nei confronti di Roberto Saviano. Salvini ha sempre avuto il vizietto delle minacce facili. Ma da uomo delle istituzioni è intollerabile. Esporre così Saviano, personalità riconosciuta da tutto il mondo per il suo impegno contro le mafie, è a dir poco vergognoso”.