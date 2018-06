“Lanzalone? Lo ha scelto la sindaca Raggi. Gliel’ho presentato io insieme a Fraccaro. Siccome conoscevo un bravo avvocato l’ho presentato e lei, come sindaca, ha ritenuto di avvalersene”. Sono le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Otto e mezzo (La7). E aggiunge: “Io non niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest’inchiesta non ha niente a che vedere con me. La seconda è che un politico deve avere rispetto della magistratura. Virginia Raggi? Non ha una responsabilità politica in questa vicenda”