“Salvini e l’annunciato censimento sui Rom? Ma secondo voi è da prendere sul serio? Qui il vero ladro è lui, ha rubato il lavoro a Crozza, perché quando parla, ci fa fare delle risate della Madonna. E sarebbe anche un buon testimonial per la carta igienica“. Sono le parole del fotografo Oliviero Toscani, ospite di Morning Show, su Radio Padova. “Crozza ormai, poveretto, non ha più lavoro” – continua – “bisognerà fare qualcosa perché c’è Salvini che gli sta portando via lo spazio”. Toscani risponde anche alle polemiche scatenate dalla Lega sulla campagna pubblicitaria ideata dallo stesso fotografo per la Benetton e immortalante i migranti mentre sono soccorsi in mare dalla ong dell’Aquarius, la Sos Mediterranée. La Lega veneta, capeggiata dal segretario regionale Gian Antonio Da Re, ha annunciato come segno di protesta il boicottaggio delle magliette Benetton. “Ma Da Re fa benissimo” – ironizza Toscani – “lui è così brutto che rovinerebbe la pubblicità. Ma figuriamoci. C’è invece tanta gente intelligente che ha apprezzato quella campagna pubblicitaria. Esiste tantissima brava gente, una maggioranza silenziosa. che ha senno e intelligenza. E che capisce, non si incazza sui social, non sfoga le sue frustrazioni e inibizioni su internet con quei modi lì. Provate a leggere quella gente che scrive sui social: non sono persone sane”. E difende la sua idea pubblicitaria: “Ho fatto vedere ciò che sta succedendo . Il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell’onestà e della generosità. Noi italiani eravamo conosciuti per questo. Purtroppo questo piccolo benessere, che non è stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi”