Mentre continua l’ondata di maltempo sul Nord Italia e in Piemonte, nel Torinese si è abbattuto un forte nubifragio in poche ore. A Rosta è esondato il rio Cellino, i garage e le cantine sono stati allagati e le strade si sono trasformati in fiumi di acqua e fango. Numerosi i video pubblicati sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Sei di Rosta se…”.