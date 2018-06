“Roberto Fico e la sua visita alla Piana di San Ferdinando? Ha cercato di mettere una pezza a tutte le anime di sinistra del M5s. A me ha ricordato molto Bertinotti, che non ha fatto una bella fine”. Sono le parole del giornalista Salvatore Tramontano, nel corso de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Non so se sia vero” – continua – “ma mi hanno raccontato che inizialmente Fico avrebbe dovuto fare un intervento molto più duro, ma poi ovviamente è stato frenato perché ci sono degli interessi. Qui nessuno più parla dell’enorme conflitto di interessi nel M5s, parlano tutti solo di quello di Berlusconi”. Tramontano poi sbotta con il politico Marco Furfaro dell’associazione “Futura”: “La sinistra ha governato 5 anni e non ha fatto niente”. “Non ho governato io, Tramontano” – replica Furfaro – “io ero all’opposizione”. Il giornalista perde le staffe anche col deputato Pd, Gennaro Migliore, lamentandosi di essere sempre interrotto. “Madonna mia, ma che hai bevuto stamattina?”, insorge Furfaro. “Quello che hai bevuto tu”, ribatte Tramontano