“Non è mica semplice essere un “populista”. Così Alessandro Di Battista, assieme alla compagna e al figlio, in un video pubblicato su Facebook. Questo “breve video familiare – si legge ancora – è a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori “trombati” del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni di euro freschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!”