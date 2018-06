Insospettabili, vestite con abiti griffati e specializzate nel furto in appartamento, soprattutto nel centro di Milano, dove rubavano accessori, borse, foulards e pellicce. Tre donne di origine rom sono state arrestate martedì mattina dall’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, dopo che i poliziotti hanno scoperto il loro rifugio, alle porte della città, dove nascondevano gli oggetti di lusso rubati. Tra le vittime della banda anche il sindaco Giuseppe Sala, che aveva subito un furto nel suo appartamento nel week end del 26-27 maggio.

“Quando succede ti dici: sono stato un po’ pirla“, aveva commentato scherzosamente il primo cittadino dopo il furto.”Nella fretta di prendere il treno per andare in Liguria nel weekend non ho messo l’antifurto. Anche con la questura concordiamo che bisogna fare tutto il possibile per ridurre i furti in casa”, aveva detto Sala. Il furto, secondo il Corriere della Sera, era avvenuto senza una strategia o una particolare programmazione, semplicemente con un piede di porco. Tra gli oggetti rubati un Rolex antico di un certo valore, una borsa di lusso, qualche oggetto d’oro, mentre non erano stati presi computer, né documenti.