Il primo cittadino, in partenza per la Liguria, si è dimenticato di inserire l'allarme. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera i malviventi hanno usato un piede di porco e hanno portato via un Rolex d'epoca e gioielli

“Quando succede ti dici sono stato un po’ pirla”: scherza così il sindaco Giuseppe Sala sul furto subìto nel weekend nel suo appartamento.

Del furto “se ne occupa la questura, purtroppo capita come vedete anche a me. Quando succede – racconta Sala, poco prima della presentazione della Mostra su Picasso che aprirà a ottobre – ti dici sono stato un po’ un pirla perché nella fretta di prendere il treno per andare in Liguria nel weekend non ho messo l’antifurto. Quindi chi ce l’ha – è il consiglio del primo cittadino – lo utilizzi. Anche con la Questura concordiamo che bisogna fare tutto il possibile per ridurre i furti in casa”. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera i malviventi hanno usato un piede di porco e hanno portato via un Rolex d’epoca e gioielli.