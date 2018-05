“Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Di Maio è arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori M5s e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ultime ore contro il Colle. Se resta la delusione e l’amarezza contro quegli “apparati” che hanno bloccato l’esecutivo Lega-M5s, sono scomparsi i toni di attacco al presidente della Repubblica. “Il governo del cambiamento”, ha detto il capo politico 5 stelle, “poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto finora”. Solo poche ore prima il premier incaricato Carlo Cottarelli è stato a colloquio con Sergio Mattarella per parlare della lista dei ministri e, invece di uscire dando l’annuncio dell’intesa raggiunta, ha rimandato il tutto a un secondo colloquio per il 30 mattina. Nel frattempo aumentano le pressioni dei partiti per andare al voto a fine luglio, evitando di far insediare il nuovo governo. Ma per il momento la situazione rimane in sospeso: tra le ipotesi in campo rimane quella per cui i parlamentari delle varie forze politiche si asterranno per far partire l’esecutivo di minoranza e poi decidere la data del ritorno alle urne.

Nel caos, tra scontri e polemiche, il M5s cerca di posizionarsi in vista della campagna elettorale. “Cottarelli è andato al Quirinale di nuovo e se ne è tornato”, ha continuato Di Maio, “non c’è stato un solo gruppo parlamentare che ha detto che lo sostiene, perché tutti sanno che se fanno partire un altro governo tecnico non prendono zero ma meno dieci, meno venti”. Il fallimento del governo gialloverde domenica scorsa aveva spinto Di Maio ad annunciare prima l’impeachment per il capo dello Stato e poi una mobilitazione di piazza pacifica per il 2 giugno. Salvini, al contrario delle attese, non ha cavalcato i toni alti del leader del Movimento 5 stelle. “Per quanto riguarda l’impeachment”, ha detto Di Maio prima di salire sul palchetto per il comizio, “prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza”. Il leader del Carroccio poco prima aveva detto la frase quasi definitiva sul tema: “Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese”, ovvero una condanna alla linea dell’attacco a tutti i costi contro il Colle.

Quindi un passo indietro sull’iniziativa che tante perplessità aveva provocato tra i grillini, ma anche un cambio di toni sulla crisi di queste ore. “Spero che si vada al voto il prima possibile”, ha detto, “ma riconosco che questa è una situazione veramente difficile. Fermo restando la volontà di andare a votare il prima possibile, resta la disponibilità a collaborare con il presidente Mattarella mantenendo una posizione coerente ma collaborativa per riuscire a risolvere quella che è l’attuale crisi che stiamo vivendo. Volevamo fare un governo del cambiamento anche per rassicurare i mercati non ci è stato permesso e ciò ha creato grossi problemi, perché lo spread sta salendo e le borse non stanno andando bene. Una crisi che non abbiamo generato noi“. E ha continuato: “Il governo del cambiamento poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto finora”.

Dal palco Di Maio ha ribadito il ritornello di queste ore sulla loro posizione sull’euro che sarebbe stata travisata: “Voglio dire che questa crisi di certo non l’abbiamo generata noi. E voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l’Italia esca dall’euro è perché qualcuno ha fatto girare questa balla che questo governo voleva uscire dall’euro ma la nostra volontà non è mai stata quella”. E ha chiuso: “Hanno usato al cosa dell’euro per impaurire le persone”.