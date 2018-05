Giuseppe Conte ha iniziato le consultazioni con i partiti a Montecitorio in vista della formazione della squadra di governo. Manovre di cui dovrà rendere conto con il capo dello Stato, ma che sono monitorate anche dai due leader politici di Lega e M5s. “Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati”, ha detto ad esempio Luigi Di Maio a Montecitorio. “E’ chiaro che adesso c’è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona”.

L’ex segretario del Pd ed ex premier, Matteo Renzi, parla di un “di un governo delle larghe intese popoliste” e accusa: “Adesso loro diventano il potere, loro diventano l’establishment, loro diventano la casta”. L’altro ex premier, Silvio Berlusconi, che con il Pd ha condiviso l’esperienza del governo ormai passato fa la voce grossa ribadendo che Fi non darà la fiducia a Conte né al contratto Lega-M5s: “È per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l’Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia“.

Il cronoprogramma del premier, arrivato a Montecitorio attorno alle 10, prevede una lunga serie di incontri. Il giurista indicato dai 5 Stelle, che ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e affermando che sarà “l’avvocato difensore degli italiani”, aspetta i componenti del Gruppo Misto Camera ”Europa-Centro Democratico” e del Gruppo Misto Senato ”Più Europa con Emma Bonino“; alle 12.20 la componente del Gruppo Misto Camera “Civica Popolare -Ap-Psi-Area Civica”; alle 12.40 componente del Gruppo Misto Camera “Minoranze Linguistiche” e Gruppo per le Autonomie del Senato; alle 13 componente del gruppo Misto Camera “Noi con l’Italia – Usei“; alle 13.20 componente del gruppo Misto Camera “MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero” e componente del Gruppo Misto Senato “Psi-Maie“; alle 13.40 gruppo Misto del Senato della Repubblica. I colloqui riprendono alle 15 con il gruppo “Per le Autonomie (Svp-Patt,uv) del Senato della Repubblica e componente del gruppo Misto Camera “Minoranze Linguistiche”; ore 15.40 gruppo “Liberi e Uguali” della Camera e del Senato; alle 16.20 gruppi “Fratelli d’Italia”; alle 17 i gruppi “Partito Democratico”; alle 17.40 i gruppi “Forza Italia-Berlusconi Presidente”; alle 18.20 i gruppi “Lega – Salvini Premier” e, infine, alle 19 i gruppi del “Movimento 5 Stelle”.

Intanto continua il delicato gioco d’incastri sulla squadra di governo: non si placano le tensioni sul nome di Paolo Savona per il Tesoro. “Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati. È chiaro che adesso c’è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona” ribadisce il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 12.55 – Di Maio: “Io e Salvini abbiamo delineato politicamente la squadra”

“Io e Salvini abbiamo delineato politicamente la squadra, l’assetto politico e cioè le cose che teniamo più a cuore. I nomi e tutto quello che deriva dalle personalità che dovranno ricoprire gli incarichi dipenderanno da Conte e dal presidente Mattarella. C’è un’interlocuzione continua perché siamo i capi politici delle due forze che sostengono il governo e c’è un’interlocuzione sana con Conte che nei prossimi giorni si confronterà con il Quirinale”. Così Luigi Di Maio rispondendo a Montecitorio ai cronisti che gli chiedono se la squadra di governo sia delineata. Di Maio torna a ribadire l’interesse del M5S a ricoprire il ruolo di “ministro dello Sviluppo economico e del lavoro. E’ un ambito su cui vogliamo lavorare in modo forte perché rappresenta la nostra identità come per Salvini gli Interni”. A chi gli chiede poi se oggi vi saranno incontri con Salvini e con Conte il leader 5S dice che con la Lega i contatti sono “ovviamente” continui mentre per quanto riguarda il premier incaricato “oggi noi Conte non lo vediamo perchè è impegnato nelle consultazioni”.

Ore 12.45 – Bonino: “Preoccupati per diritto d’asilo, immigrazione e coperture”

“Abbiamo espresso preoccupazione per il diritto d’asilo, le questioni sull’immigrazione, nonché sulle coperture finanziarie relative alle proposte che sono contenute nel contratto di governo”. Lo ha detto Emma Bonino di +Europa, al termine del colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte.

Ore 12.40 – Di Maio: “Io e Salvini allineati. Cerchiamo i migliori profili per cambiare il Paese: tra loro c’è Savona”

Ore 12.30 – Primo incontro con Emma Bonino

Al via le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte con le diverse forze politiche. Il primo colloquio come previsto è con gli esponenti di Centro democratico e “Più Europa” tra cui Emma Bonino.

Ore 12.06 – Berlusconi: “Governo non avrà sostegno di Forza Italia”

“Tale governo non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il Movimento Cinque Stelle, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia in una nota.

Ore 12.02 – Fornero: “Ma non si era detto basta prof”

“Si è detto molto Sarà un governo politico, basta con i professori, professori senza cuore! Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero ad Agorà (Rai 3), il programma condotto da Serena Bortone. “Non so – ha proseguito l’ex ministro del Lavoro – se l’espressione ‘avvocato degli italianì sia particolarmente felice, perché l’avvocato evoca sempre procedimenti, io vorrei ci fosse più conciliazione, più inclusione”.

Ore 11.58: Di Maio: “Savona è fra i nomi, allineati con la Lega”

Ore 11.54 – Renzi: “Opposizione dura e rigorosa”

“Opposizione dura e rigorosa, ma civile. E rispettosa delle istituzioni, sempre. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l’establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi”. Lo scrive l’ex segretario del Pd Matteo Renzi nella sua newsletter Enews.