Dopo 77 giorni potrebbe nascere un governo prodotto delle elezioni politiche del 4 marzo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il governo. I verbi al condizionale sono necessari per il fatto che fino ad oggi si è andati avanti a fughe in avanti e retromarce. Ma ora l’accordo tra Cinquestelle e Lega sembra chiuso davvero: per la firma sul contratto di governo di 59 pagine, chiuso venerdì, e per la formazione della squadra di governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo Salvini.

Per il momento le uniche informazioni sulla formazione dell’esecutivo le conosciamo dai giornali. Il presidente del Consiglio dovrebbe essere, salvo sorprese, il professore di diritto Giuseppe Conte, che i Cinquestelle avevano messo nel loro “governo ideale” durante la campagna elettorale. Non è un nome politico, non è stato eletto in Parlamento e non ha nemmeno un peso specifico che non vada oltre la carriera accademica. Ma è il punto d’equilibrio tra Lega e M5s che dopo 11 settimane potrebbe finalmente sbloccare l’impasse politica. C’è anche un’ipotesi di ossatura del governo, che a Mattarella interessa quasi come il capo del governo, soprattutto sui temi di politica estera, economia e difesa. Alla Farnesina sembra in prima fila l’ambasciatore Giampiero Massolo, ex capo dei Servizi e ora presidente di Fincantieri. Per l’Economia gira il nome di Paolo Savona, 81 anni, una vita dentro Banca d’Italia, ex ministro con Ciampi, ma soprattutto grande critico delle politiche di austerità condotte dall’Unione Europea.

Nell’accordo tra i due partiti è previsto anche che i leader faranno parte del governo. Di Maio e Salvini forse saranno vicepremier, mentre quasi certamente prenderanno le deleghe a loro più care, cioè lo Sviluppo e il Welfare il capo del M5s e gli Interni il segretario del Carroccio. In questo quadro Giancarlo Giorgetti potrebbe diventare sottosegretario alla presidenza del Consiglio (magari affiancato da un omologo dei Cinquestelle).