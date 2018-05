CRONACA ORA PER ORA - I due leader di nuovo faccia a faccia a Montecitorio alle 12 per chiudere l'intesa in tempi rapidi. "Se riusciamo bene, altrimenti si torna al voto", dice il leader del M5s

Faccia a faccia, di nuovo, cercando di “chiudere il prima possibile”. Perché ci sono “ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d’interessi“. Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a incontrarsi: l’inizio del vertice è fissato alle 12 a Montecitorio. “Sono per chiudere il prima possibile”, afferma il leader della Lega nell’unica dichiarazione all’uscita dal Senato. “Parlo dopo”, promette. Mentre il pentastellato, prima di entrare nel palazzo della Camera per riaprire il tavolo avviato giovedì, dice che l’obiettivo è “portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani” precisando che “se riusciamo bene, sennò si torna al voto”.

Un “contratto di governo alla tedesca – prosegue Di Maio – che dovremmo firmare davanti agli italiani” e nel quale, sottolinea, ci sono “ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d’interessi”, ovvero uno dei punti principali della campagna elettorale del Carroccio e lo storico “pallino” del Movimento. E il nome del premier, uno dei temi ritenuti più caldi? “Non se ne è ancora discusso”, precisa il capo politico del M5s.

In mattinata, pesanti critiche al tavolo che stanno portando avanti Cinque Stelle e Lega, erano arrivate da Matteo Renzi: “Devono rispettare le loro promesse folli e irrealizzabili – l’attacco dell’ex segretario del Pd su Facebook – Hanno vinto: chiederemo conto delle loro bugie elettorali, ogni giorno”. Di “risultato più destabilizzante per l’Eurozona”, parla invece il Financial Times. Il quotidiano britannico, in un approfondimento sui progressi nell’alleanza di governo tra i due partiti, definiti “populisti” ricorda che”entrambi hanno attaccato le regole Ue di bilancio, la regolamentazione bancaria, gli accordi commerciali e le sanzioni contro la Russia”.

CRONACA ORA PER ORA

11.33 – Morra: “Fiscalità sia giusta e progressiva”

“Io voglio una fiscalità giusta e impostata a progressività fiscale come vuole la nostra Costituzione”. Lo ha detto Nicola Morra, senatore Movimento Cinque Stelle, sulla flat tax, intervenendo ad Agorà su Rai Tre. “Questo sistema fiscale, che non ammette la flat tax, grazie all’elusione fiscale e a tante altre assurdità, ha permesso che alcuni venissero a godere di trattamenti di privilegio mentre altri vengono massacrati, penso ai lavoratori dipendenti che pagano l’80% del carico fiscale di questo Paese”, ha proseguito il senatore 5 Stelle.

11.08 – Incontro Lega-M5s inizia alle 12

I due leader, entrambi riuniti in questo momento con i fedelissimi, si incontreranno verso mezzogiorno.

10.58 – “Premier? Non si discute ancora di nomi”

Riguardo a uno dei temi cruciali per l’accordo, il leader del M5s puntualizza che “non si discute ancora di nomi”.

10.56 – Financial Times: “Lega-M5s governo destabilizzante”

“I partiti populisti vicini a formare un’alleanza”, è il titolo dell’articolo di cronaca del quotidiano britannico che racconta l’avvicinamento tra i due partiti, e sottolinea come sia “considerato il risultato più destabilizzante per l’Eurozona, perché entrambi hanno attaccato le regole Ue di bilancio, la regolamentazione bancaria, gli accordi commerciali e le sanzioni contro la Russia”.

10.50 – “Ampie convergenze su conflitto d’interessi”

Secondo il capo politico del Movimento, ci sono “ampie convergenze” con la Lega “anche su flat tax e conflitto d’interessi”.

10.45 – Di Maio: “Se chiudiamo bene, altrimenti al voto”

“Portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto”, dice il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, poco prima del faccia a faccia con il segretario del Carroccio.

10.43 – Salvini: “Vedo Di Maio”

“Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio. Parlo dopo”, ha detto il leader della Lega arrivando a Montecitorio dal Senato.