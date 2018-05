Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del governo. “Noi non potevamo non fare un governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché partisse un esecutivo. Magari voterà contro la fiducia però voterà di volta in volta sui singoli provvedimenti“. Per Bossi, Giancarlo Giorgetti è la persona più indicata per guidare il prossimo governo.