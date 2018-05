“Pronto Ciao Matteo, ciao Renzi, sono Gene… Ti ho visto domenica da Fazio, sei stato bravissimo. Hai fatto più ridere di Frassica. Dai però Matteo non rovinare tutto. E falla questa alleanza coi Cinquestelle. Se proprio non vuoi fare il governo dagli almeno l’appoggio esterno. Anche molto esterno: glielo dai dall’Alaska, dalla Groenlandia, dallo Zimbabwe… Anzi tu vai in Zimbabwe, magari ti apri un’attività commerciale tua, fai il rottamatore. Un bel curriculum ce l’hai: la sinistra l’hai rottamata tutta tu.

Dai, lascia un po’ di spazio a Martina. Dagli la possibilità di decidere in autonomia in direzione. Almeno scegliere tra acqua gasata e acqua naturale. Sarebbe già un bel segnale.

Adesso però facendoti tutto questo discorso mi è venuta una domanda: ma tu il 5 marzo non avevi dato le dimissioni dal PD? Ho fatto un sondaggio in strada come te e la gente se lo sta chiedendo: “Ma quand’è che si toglie dai coglioni?”.