“Macron e Merkel aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un governo populista si spaventeranno. Credo che la Merkel abbia capito quanto Berlusconi possa essere utile con Forza Italia per la stabilità del Paese e per la credibilità dell’Italia sul palcoscenico europeo”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite di Giovanni Minoli nel suo Faccia a Faccia (La7). Il politico di Forza Italia assicura: “Credo che Salvini sia una persona leale e corretta e rispetterà gli impegni presi con gli elettori del centrodestra, non farà un governo Lega-M5S. Di Maio dice che le tv e i giornali di Berlusconi stanno attaccando Salvini? E’ un modo per solleticare il leader della Lega a rompere con Berlusconi”. Infine, Tajani osserva: “Perché i fondi europei non sono il volano per il Sud? Perché non sa utilizzarli e mancano i co-finanziamenti. Ecco perché io ho proposto un fondo per il Sud raccogliendo 20 miliardi di euro che possono avere un effetto leva per 200 miliardi di euro, che significa 5000 posti di lavoro”