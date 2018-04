“Le differenze ci sono ma pensiamo al paese” Luigi Di Maio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dell’accordo con il Pd: “O si trova l’intesa o si torna al voto”. E, continua: “Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa aver un reddito di cittadinanza che gli consenta di integrare il loro reddito oppure che due forze politiche litighino per l’eternità?”. E, rivolto ai dem: “Abbiamo questa opportunità, se si riescono a fare le cose bene sennò si torna al voto. Io però chiedo uno sforzo. Non si può chiedere al M5s di rinnegare le sue battaglie storiche”.

Poi conclude attaccando Silvio Berlusconi: “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“.