“Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha pranzato con alcuni membri del suo staff in un ristorante nei pressi di Montecitorio, per poi rientrare alla Camera: “Le consultazioni? Sono soddisfatto, ora aspettiamo Mattarella”, ha concluso.