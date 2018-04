La conferma arriva dagli stessi iscritti, che non nascondono di vedere di buon occhio un’alleanza di governo tra Pd e M5S. “Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio”. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della Cgil per il congresso generale, che si è svolto a porte chiuse. Secondo un’indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecnè sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei membri del sindacato guidato da Susanna Camusso ha votato per il Movimento 5 Stelle. Una novità, all’interno della Cgil, dove però il centrosinistra ha retto ed è stato scelto da circa il 35% degli iscritti. “Il nostro sindacato ha virato verso i 5stelle? Direi che tutto il Paese ha virato in quella direzione” ha detto Camusso, che poi ha aggiunto: “Una grande organizzazione sindacale è lo specchio del Paese. Siamo orgogliosi del fatto che al nostro interno ci sia pluralità”