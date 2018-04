Andavano al casinò, in osteria o a fare shopping in orario di lavoro: l’ennesimo gruppetto di “furbetti del cartellino” è stato scoperto dai Carabinieri che hanno notificato a 14 dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, distaccati nella sede di Gorizia, l’avviso di conclusione indagini: devono rispondere di truffa ai danni di ente pubblico e false attestazioni di presenza. L’indagine risale al 2016 e sei persone erano già state raggiunte la scorsa estate da provvedimenti cautelari di interdizione assoluta per 8 mesi dall’esercizio dei pubblici uffici. La visione di centinaia di ore di immagini delle telecamere e le testimonianze incrociate dei dipendenti rimasti “fedeli”, hanno permesso di accertare ora le responsabilità di ulteriori otto indagati