“Non credo che il Pd sia così orientato verso l’opposizione. Si fa l’opposizione quando altri fanno un Governo: farlo prima vuol dire comportarsi slealmente nei confronti della Costituzione”. Michele Emiliano ai cronisti a margine della presentazione del BIFest. “Il Pd deve far valere la norma della Costituzione che non consente il vincolo di mandato. Il Pd può essere un pezzo del nuovo Governo. Il fatto che finora il M5s ha chiuso la porta al Pd è l’unico modo che ha per aprire al Pd stesso. Bisogna smettere di dire che il Pd è all’opposizione. L’accordo tra Lega e M5s va impedito in ogni modo, sarebbe un pericolo per la democrazia”