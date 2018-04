Liberi e Uguali avrà un gruppo autonomo alla Camera: l’ufficio di presidenza di Montecitorio ha dato il via libera – all’unanimità – alla deroga per un raggruppamento che non supera i 20 deputati come dice il regolamento. Finora Leu era inserita nel gruppo Misto con i suoi 14 parlamentari. “I requisiti c’erano tutti”, commenta Riccardo Fraccaro, questore anziano e deputato dei Cinquestelle. Il regolamento della Camera dice che l’ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti “purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi”.

L’Ufficio di Presidenza ha autorizzato la costituzione del Gruppo parlamentare @liberi_uguali, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento: https://t.co/NFcBDNwpRH #OpenCamera pic.twitter.com/hXjc4E0tqs — Camera dei deputati (@Montecitorio) 9 aprile 2018

Tuttavia la decisione dell’ufficio di presidenza ha provocato qualche malumore, soprattutto nella pattuglia renziana degli eletti del Pd. La deputata ligure Raffaella Paita commenta: “Cosa non si fa per un pugno di sì che favorisca la nascita del governo cinquestelle. Si rinnega persino quanto detto in passato dal francescano Fico in persona”. La Paita sottolinea tra l’altro che “il presidente in autobus (Fico, ndr) che solo cinque anni fa contestava alla vecchia presidenza della Camera l’autorizzazione del gruppo Fratelli d’Italia, oggi autorizza il gruppo Liberi e uguali ben al di sotto della soglia dei 20 parlamentari necessari. Oggi non è più uno spreco autorizzare una deroga. Per noi, ora come allora, la democrazia non è uno spreco. Se questa è la coerenza 5 stelle…”. Sulla stessa linea Michele Anzaldi: “Sarebbe questo il modo di portare avanti la presunta battaglia agli sprechi, promessa solo a parole dal partito di Fico e Di Maio? Cambiare idea è legittimo, ma se lo si fa una volta arrivati in cima alle poltrone, facendo finta di nulla e non dando alcuna spiegazione, inevitabilmente si finisce col pensar male…”.

“Ridurre i costi della politica”, ma la prima cosa che fa il Presidente @Roberto_Fico è autorizzare la nascita di un nuovo gruppo a @Montecitorio in deroga al regolamento, il che oggettivamente li aumenta. Tutti i costi sono uguali, insomma, ma alcuni sono più uguali degli altri. — Ivan Scalfarotto (@ivanscalfarotto) 10 aprile 2018

#Fico 2013

La costituzione di un gruppo parlamentare (FdI) in deroga al regolamento della Camera è spesa inutile e assurda degna della casta#Fico 2018

La deroga necessaria in caso di una componente inferiore ai 20 deputati (LeU) è stata concessa all’unanimità Come si cambia.. pic.twitter.com/WrLa4d20lK — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 10 aprile 2018