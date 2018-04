Il Movimento 5 stelle insiste, rilancia l’offerta e chiede “un atto di responsabilità“. Prima i renziani prima e poi il segretario reggente del Pd Maurizio Martina rispondono che “così il confronto è impossibile“. Non c’è solo la ricerca delle intese verso la formazione di un esecutivo, ma pure la guerra dentro al Partito democratico che non trova una linea condivisa. Dopo l’offerta dei 5 stelle, esplicitata al termine delle consultazioni con il Colle, è stato il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli a rivolgersi direttamente al reggente Martina: “Con lui”, ha detto in diretta ad Agorà su Rai3, “abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza. A lui chiediamo un atto di responsabilità. Perché è un’opportunità che gli stiamo dando”. Un invito al quale perà ha anche aggiunto: “Il Pd ha la responsabilità del fallimento delle politiche degli ultimi cinque anni e di aver approvato una legge elettorale che ha portato a questo stato di caos”. Ed è proprio questo punto che ha provocato la risposta di Martina: “Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle ritiene il Pd responsabile del fallimento delle politiche di questi anni. È chiaro che queste parole dimostrano l’impossibilità di un confronto con noi“. E ancora: “Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i programmi e la coerenza ideale, e dicano chiaro se sono in grado di assumersi una qualche responsabilità verso il Paese”.

A questo punto bisognerà vedere quanto quale linea deciderà di tenere il Pd. Ieri, subito dopo le consultazioni e la proposta di Luigi Di Maio, Matteo Renziha riunito i suoi, facendo subito trapelare che non ci sarà nessun incontro con i 5 stelle. Ma non tutti dentro il partito sono d’accordo. Ad essere contestata è soprattutto l’attività dell’ex premier, che si è dimesso da segretario ma continua a indirizzare le scelte della sua corrente, e quindi, quelle della maggioranza dei gruppi parlamentari dem. Durissime le parole del ministro della Giustizia uscente, Andrea Orlando, leader della minoranza dem: “Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non sia sua, ma mia o dei cambiamenti climatici ritiri le dimissioni. Se invece si assume una quota significativa di responsabilità, la cui conseguenza sono le dimissioni, deve consentire a chi ha avuto l’incarico pro tempore di esercitarlo, altrimenti non riparte l’iniziativa e la ripresa dei rapporti del Pd con la società”. Tradotto: è Martina che deve radunare i big del partito e decidere se interloquire con i pentastellati o meno. Ma Orlando ha commentato anche la riunione dei renziani nel centro di Roma: “Bisogna fare chiarezza e l’episodio di ieri credo non contribuisca ad andare in questa direzione”.

Ma la partita è molto difficile. Il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, in passato molto vicino a Renzi e tra i presenti del summit di via Venento negli uffici della famiglia di Andrea Marcucci, ha chiuso a ogni possibilità di dialogo: “Quando Di Maio dice: ‘O voi o la Lega‘, sta dicendo che non ha un’idea di Paese”, commenta l’ex sottosegretaro a Radio Anch’io. “Cosa serve davvero all’Italia? Non c’è un problema personale. Di Maio fa la stessa offerta a noi e alla Lega. E a voi sembra che noi e la Lega abbiamo la stessa idea di paese? Di Maio ha ricevuto un mandato dagli elettori che non era il mandato a governare con noi. Il M5s ci ha criticato per tutti questi anni. Noi vogliamo essere seri. Loro hanno idee diverse da noi. È una questione di serietà. Non vogliamo prescindere dal merito per arrivare al potere ad ogni costo”.