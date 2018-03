“Un agnello in tenera età è stato legato sotto l’altare del Santuario di Santa Maria di Cotrino a Latiano. Gli animali non sono merce in esposizione. In una festa in cui si dovrebbe celebrare la resurrezione e la vita, questo comportamento è quanto di più lontano si possa immaginare dallo spirito della Pasqua”. Così Rinaldo Sidoli, esponente del Movimento Animalista, su facebook commenta un breve video che documenta la scena: “Dov’è la compassione – si legge ancora -, la pietà, l’amore e il rispetto per una creatura del Signore? Lasciare un cucciolo che piange come forma di spettacolarizzazione è maltrattamento di animale. Non è un oggetto, ma un essere senziente, che come noi, soffre e prova emozioni”.