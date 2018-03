In un’aula già semivuota, il neo presidente della Camera Roberto Fico ha proclamato i quatto vicepresidenti (Maria Edera Spadoni del M5s, Mara Carfagna di Forza Italia, Ettore Rosato del Pd e Lorenzo Fontana della Lega) di Montecitorio. Questori sono stati invece eletti Riccardo Fraccaro (M5S), Edmondo Cirielli (Fdi) e Gregorio Fontana (FI), mentre i segretari dell’ufficio di presidenza saranno Francesco Scoma (Fi), Silvana Comaroli (Lega), Marzio Liuni, (Lega), Raffaele Volpi (Lega), Azzurra Cancelleri (M5S), Mirella Liuzzi (M5S), Vincenzo Spadafora (M5S) e Carlo Sibilia (M5S). A risaltare, nel corso della proclamazione, le numerose assenze tra i banchi, soprattutto tra le fila del centrosinistra e del centrodestra. In particolare, tra i dem, erano presenti in pochissimi: tra questi lo stesso neovicepresidente Ettore Rosato, Walter Verini, il capogruppo Graziano Delrio e Rosa Maria Di Giorgi.