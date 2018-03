Se doveva essere un banco di prova per le maggioranze in vista delle trattative di governo, qualche segnale è arrivato. Nell’elezione dei quattro vicepresidenti e dei tre questori a Montecitorio infatti, c’è stato un travaso di voti dalla Lega al Movimento 5 stelle. A saltare all’occhio infatti è il grillino Riccardo Fraccaro che viene eletto questore con 47 voti in più rispetto a quanti sono i deputati 5 stelle (222). Se Luigi Di Maio già esulta pensando ai vitalizi (“Con Fico presidente e Fraccaro questore anziano ora non c’è scampo”), il segno è nei numeri. In contemporanea i questori eletti di Forza Italia perdono voti rispetto ai 261 previsti dalla coalizione di centrodestra: Gregorio Fontana (FI) ne ha presi 232, mentre Edmondo Cirielli (Fdi) 213. Alla candidata del Pd, Rosa Maria Di Giorgi, sono andate 112 preferenze (e i dem a Montecitorio sono 111). La coalizione ha retto invece sui vicepresidenti. Eletti sono: l’azzurra Mara Carfagna (259 preferenze); segue Lorenzo Fontana (Lega) con 222, quindi la grillina Maria Edera Spadoni con 213 e infine Ettore Rosato del Pd con 145 voti. I presenti erano 616, con nessun astenuto. I voti dispersi sono stati 15, le schede nulle 4. I questori eletti invece sono: Riccardo Fraccaro del Movimento 5 stelle, con 269 voti; Gregorio Fontana, di Forza Italia, con 232; Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia, con 213. L’esponente pentastellato sarà il membro anziano del collegio.

Questi invece gli otto segretari di presidenza: Francesco Scoma (Fi), che ha ottenuto 250 voti; Silvana Andreina Comaroli (Lega), 246; Marzio Liuni (Lega), 243; Raffaele Volpi (Lega), 228; Azzurra Cancelleri, 217; Mirella Liuzzi; 213; Vincenzo Spadafora, 207; Carlo Sibilia, 199; tutti e quattro del Movimento 5 stelle. Alla candidata del Pd, Alessia Morani, sono andati 104 voti. Le schede bianche sono state 23, le nulle 2, le disperse 24. Non essendo stato eletto nessun componente del gruppo Misto, come prescrive il regolamento sarà necessaria una nuova votazione suppletiva per eleggere un deputato segretario, già in calendario per martedì 3 aprile alle 14.