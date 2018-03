Faceva parte dello Stato islamico. Questa l’accusa per cui è stato arrestato dalla Polizia di Torino Elmahdi Halili, 23 anni, marocchino naturalizzato italiano nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo che prevede perquisizioni a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Halili è l’autore del primo testo di propaganda Isis in italiano. Il giovane era stato già arrestato nel 2015 per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, avendo pubblicato sul web alcuni documenti di esaltazione dello Stato islamico. Negli anni successivi, la sua attività di proselitismo si è addirittura intensificata