Il leader del Carroccio, nel corso della registrazione di Porta a porta in onda questa sera, ha bloccato gli ultimi tentativi di avvicinamento al capo politico del Movimento. Ha ribadito che intendono intervenire sui vitalizi, ma ha anche detto di non essere più disposto a compromessi: "La Lega ha già fatto passi indietro per far partire i lavori delle Camere". Quindi ha rivelato: "Io e Di Maio ci incontreremo la prossima settimana". Quindi la replica: "Non mi impunto per questione personale, ma gli italiani hanno votato per me premier"

“Se Di Maio dice o io premier o niente, non è il modo giusto per partire”. E se vuole fuori Forza Italia è un “arrivederci”? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nella registrazione dell’ultima puntata di “Porta a Porta“, ha dato un colpo d’arresto alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle in vista della formazione di un eventuale governo. Frasi che ribadiscono quanto già detto in passato, ma che gelano ulteriori passi avanti. Tanto che il capo politico M5s ha risposto poco dopo sul Blog delle Stelle: “Non è una questione personale, ma di rispetto della volontà popolare”, si legge. Dopo l’intesa per l’elezione dei presidenti delle Camere, portata a casa lo scorso weekend, sono stati tanti i segnali di corteggiamento del leader del Carroccio verso i 5 stelle. Ma continuano a esserci ostacoli insormontabili tra le due parti: “Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?”, ha dichiarato Salvini che solo ieri aveva detto che fare il premier per lui non era una condizione fondamentale. La Lega “ha già fatto passi indietro” per far partire il lavoro della Camere “ma non è che possiamo fare passi indietro su passi indietro”. Per Di Maio si tratta di rispetto della “democrazia”: “Il premier deve essere espressione della volontà popolare”, si legge nel suo post. “Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani premier, il 4 Meloni premier. Oltre il 32 per cento ha votato il Movimento 5 stelle e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E’ la volontà popolare quella che conta. Io farò di tutto affinché venga soddisfatta”. Quindi l’attacco diretto agli avversari: “Se qualche leader politico ha intenzione di tornare al passato creando governi istituzionali, tecnici, di scopo o peggio ancora dei perdenti, lo dica subito davanti al popolo italiano”. Quindi si ricomincia da zero: “Prima che inizino le convocazioni dei gruppi, il Movimento 5 stelle incontrerà tutte le forze politiche. L’obbiettivo degli incontri è vedere chi è interessato a risolvere i problemi degli italiani e chi invece passa il tempo a pensare alle beghe interne dei partiti o delle coalizioni. Mi aspetto responsabilità da parte di tutti”.

Da una parte infatti i capigruppo hanno pubblicato una nota in cui si evidenzia che, nonostante l’accordo, per l’elezione del grillino Roberto Fico sono mancati una sessantina di voti e presumibilmente quelli di Forza Italia. E dall’altra Alfonso Bonafede, deputato molto vicino a Luigi Di Maio, ha escluso la possibilità che si possa avere un governo senza il leader M5s come premier. Comunque è presto per avere certezze, anche perché in casa centrodestra dovranno prima capire se condividono unità di intenti e se riusciranno a restare compatti: “Io e Di Maio”, ha rivelato Salvini, “settimana prossima ci vedremo in campo neutro, ci troveremo o alla Camera o al Senato“. Quindi il fronte non è completamente chiuso: “Di Maio lo conoscevo poco, e conoscevo poco i Cinque Stelle. In questi giorni di ascolto ho trovato persone ragionevoli e costruttive, è chiaro che adesso ci sono le schermaglie poi conto che intorno a un tavolo si possa ragionare di futuro”.

Le trattative vere e proprie per l’esecutivo sono ancora in alto mare e partiranno ufficialmente dopo gli incontri con il Quirinale. La Lega Nord spinge perché si arrivi a una soluzione il prima possibile: “Siamo a fine marzo, spero che entro un mese qualcuno possa giurare al Quirinale. Farò di tutto perché abbiamo un governo serio il prima possibile”. Il leader del Carroccio ha anche detto di non voler fare “grandi intese”: “Non lavoro per andare a votare, ma sicuramente non mi fa paura. Io vado al governo se posso fare, escludo come unica cosa governi di grandi intese con tutti dentro per fare qualcosa, o riesco a fare il 90% di quello che mi sono proposto oppure” non se ne fa niente.

Salvini quindi, sempre nel corso della puntata di Porta a porta, ha parlato delle sue priorità sui programmi: “Tutte le persone che sto incontrando mi dicono ‘adesso passate dalle parole ai fatti’, il mio obiettivo è la cancellazione della Fornero, la riduzione delle tasse, il controllo dei confini, l’espulsione dei clandestini. Da quello riparto, lo proporremo come centrodestra unito, la coalizione che ha vinto è una squadra. Da soli non si va lontano. Io sono pronto, c’è una squadra pronta”. Per il leghista l’arco di tempo in cui realizzare il piano è quello di 12 mesi: “Entro il primo anno di governo le proposte diventano realtà. Aboliremo la legge Fornero. Non dico che lo faremo dalla sera alla mattina ma gradualmente” e comunque “entro il primo anno di governo“.

Nel corso dell’intervista ha anche parlato del taglio dei vitalizi, una delle priorità espresse dal Movimento 5 stelle. “Se vado verso un sistema pensionistico totalmente contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente, non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno fatto magari per 1 anno e che sono in pensione da tempo per 2-3 mila euro, è immorale. Non salva i conti del Paese, ma è un segnale”. E, aggiunge “penso che si possa dare una bella sforbiciata” anche alle scorte: “Ce ne quasi 600, in Germania e in Gran Bretagna non più di 40”.