“E’ positiva l’apertura di Salvini sul Reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un governo M5S-Lega: “Restano distanze tra noi e loro ed un governo con Salvini avrebbe numeri risicati”