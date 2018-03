“Un ricordo di Fabrizio? Il suo sorriso”; “Era sempre sorridente, era esattamente come lo si vedeva in tv, una persona perbene”. Bruno Vespa, Max Giusti, Giulio Scarpati, Stefano D’Orazio sono tra i primi amici di Fabrizio Frizzi giunti presso la Rai a viale Mazzini dove è stata allestita la camera ardente per il conduttore scomparso nella notte tra lunedì e martedì per un’emorragia cerebrale.