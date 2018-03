“Domani verranno decisi i due nuovi capigruppo di Forza Italia: ho sempre detto che la forza del nostro partito sono le donne e quindi perché no due presidenti donna? Sul passo indietro di Brunetta e Romani dico solo che in questi anni quando Berlusconi era in difficoltà sono state spesso fatte scelte che ci hanno danneggiato. Mentre Salvini girava l’Italia in campagna elettorale, i nostri dirigenti dove erano? Ho qualche dubbio sul fatto che chi era nella stanza delle decisioni abbia fatto il bene del partito”. Così Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia.